Ana Laíns comemora 20 anos de carreira com novo disco

Ana Laíns edita “20 Anos – Ana Laíns e Convidados ao vivo no Casino Estoril”, um álbum gravado no concerto de celebração de 20 anos de carreira da artista que esgotou o Salão Preto e Prata do Casino Estoril em janeiro de 2020.

Este álbum conta com participações de vários convidados como Luís Represas, Ivan Lins, Mafalda Arnauth, Fernando Pereira, entre outros.

O disco “20 Anos – Ana Laíns e Convidados ao vivo no Casino Estoril” é editado em formato disco/livro que inclui o áudio completo do concerto assim como registos fotográficos únicos desta noite de celebração de uma carreira totalmente dedicada à música tradicional portuguesa.

Sobre este lançamento, Ana Laíns caracteriza este disco como “uma carta de amor”. Uma carta escrita com a pena da resiliência. Mas é também uma carta que comecei e rasguei muitas vezes no decorrer dos últimos 20 anos. Porquê? Porque não é fácil entregar um coração inteiro a um país, à condição de se ter nascido dele, e nele, sem obter, muitas vezes, a reciprocidade desejada.”

Além de ser um disco/celebração de 20 anos de carreira e de dedicação à promoção da língua e cultura tradicional portuguesas, este trabalho tem também a peculiaridade de não esquecer a 2.ª língua oficial portuguesa, o Mirandês, uma vez que, em colaboração com a Associação de Língua Mirandesa, todas as canções do alinhamento deste concerto foram traduzidas para esta língua.

Sobre a inclusão e preocupação de traduzir o seu trabalho para o Mirandês, Ana Laíns refere que “este disco não é sobre afirmar que todos os portugueses deverão aprender o Mirandês, falado e escrito, em detrimento do português. É sobre dizer aos portugueses e ao mundo, que existe uma 2.ª Língua Oficial em Portugal, proveniente do asturo-leonês, que ao ocupar o seu espaço na nossa identidade enquanto povo, apenas nos enriquece, nos torna mais diversos e completos.”

Este disco será editado a 14 de maio e está em pré-venda a partir de 14 de abril em exclusivo em FNAC.pt.