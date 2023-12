Ana Dias autora da capa dos 70 anos da Playboy Alemanha

Fundada em Chicago em 1953 por Hugh Hefner, a revista do coelhinho comemora este ano o seu septuagésimo aniversário. Para celebrar esta efeméride, a edição alemã da revista pediu à fotógrafa portuguesa Ana Dias para marcar a data criando uma capa icónica.

O ensaio fotográfico, que está agora na capa da edição de dezembro da Playboy Alemanha, foi realizado no Casino Lisboa e teve como estrela a modelo Solomia Maievska. Vestida com o icónico fato e orelhas de coelho, a modelo posa entre slot machines e mesas de roleta num ambiente que nos transporta para o mundo de Ian Fleming em James Bond.

“Poder captar a beleza da Solomia nesse figurino e mergulhada nesse ambiente sensual e nostálgico foi uma celebração de todas as mulheres que já passaram pela Playboy. No fundo é uma celebração das raízes da marca”, partilha Ana Dias.

A artista portuguesa, que colabora com a Playboy desde 2012, conta com mais de 100 capas e mais de 300 publicações na revista um pouco por todo o mundo. Além disso, nos 70 anos de vida da marca, Ana Dias é a fotógrafa mulher com mais ‘playmates’ publicadas nas páginas da edição americana da revista Playboy.

A edição comemorativa dos 70 anos da Playboy pode ser comprada em qualquer quiosque na Alemanha, ou online em shop.playboy.de/playboy-12-2023