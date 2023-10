Ana Catarina Monteiro sexta na Taça do Mundo de Atenas

A nadadora olímpica Ana Catarina Monteiro foi sexta classificada na final dos 200 metros mariposa da Taça do Mundo de Atenas, com 2.14,98 minutos, com Mariana Cunha a ser 22.ª nos 50 livres.

Monteiro, única mulher lusa a chegar a uma meia-final de uns Jogos Olímpicos, no caso em Tóquio2020 e na distância que esta sexta-feira nadou, acabou em sexto, longe da chinesa Yufei Zhang, vencedora em 2.06,73 minutos.

A portuguesa, do Fluvial Vilacondense, procura ainda aproximar-se dos mínimos de qualificação para Paris2024, fixados em 2.08,43 minutos, tendo nadado em 2.15,26 nas eliminatórias.

Por seu lado, Mariana Cunha, do Colégio Efanor, conseguiu o 22.º tempo dos 50 livres, com 26,64 segundos, falhando o apuramento para a final.

Na capital grega, até domingo, as duas nadadoras estão ainda inscritas nas provas de 50 e 100 mariposa, com Monteiro escalada também nos 200 metros estilos.