Ana Carina Monteiro de prata nos Jogos do Mediterrâneo

A atleta olímpica portuguesa Ana Catarina Monteiro conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 200 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, pouco depois de Diogo Ribeiro conseguir o ouro nos 50 metros mariposa.

Com um tempo de 2.09,32 minutos, o melhor desde 2019, Monteiro só foi batida pela bósnia Lana Podar, que nadou a distância em 2.09,18.

A turca Merve Tuncel foi terceira, com 2.12,59, e em quarto lugar ficou Mariana Cunha, com um tempo de 2.12,73, a melhor marca pessoal de sempre para a nadadora portuguesa.

No primeiro dia da natação, a segunda medalha, com Ana Catarina Monteiro a repetir o segundo lugar na distância de Tarragona2018, na estreia de Portugal em Jogos do Mediterrâneo, depois do ouro de Ribeiro.

Portugal tem agora 11 medalhas na prova, somando os ouros de Diogo Ribeiro e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

