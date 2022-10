Ana Borges: Portugal merece estar no Mundial

A avançada Ana Borges assumiu que uma eventual qualificação para o Mundial2023 feminino de futebol “só ia meter Portugal onde merece estar”, na antevisão ao duelo com a Bélgica, da primeira ronda do ‘play-off’ de apuramento.

“Todas as que estamos aqui na seleção já participámos numa fase final de um Europeu, seja sub-19, sub-17 ou equipa principal. Falta-nos um Mundial. Portugal está a crescer, acho que temos equipa e um potencial enorme, não só aqui, mas também a formação. Estar no Mundial só ia meter Portugal onde merece estar”, frisou a internacional lusa.

Caso seja utilizada frente às belgas, Ana Borges chegará à 150.ª internacionalização na formação das ‘quinas’, um marco que, com um triunfo, significará mais um passo rumo ao objetivo de uma presença num Mundial, a finalizar uma longa carreira da jogadora.

“São todos momentos importantes, desde a primeira até à 150.ª [internacionalização]. Estar presente num Mundial seria, se calhar, o finalizar de uma carreira na seleção no mais alto patamar. É o que nos falta e é lá que queremos estar”, reforçou Ana Borges, que atua no Sporting.

Mesmo sabendo do potencial belga, a jogadora, de 32 anos, salientou a capacidade de Portugal para ‘sorrir’ no final: “Sabemos da responsabilidade que temos e do potencial da Bélgica, sabemos que estamos no início dos campeonatos, mas, se fizermos o que nos é pedido e estivermos ao nosso nível, teremos todos os motivos para ser felizes”.

Nos últimos dias, o futebol feminino tem sido abalado por denúncias de assédio sexual por parte de jogadoras, que levaram ao afastamento do treinador Miguel Afonso e do diretor desportivo Samuel Costa, ambos do Famalicão, dos respetivos cargos de poder.

“Forte apoio e força para todas elas. Não se calem, denunciem e não tenham medo. Entendo que, por vezes, haja esse receio, mas há plataformas onde o podem fazer de forma anónima e onde não têm de se expor. São situações muito delicadas e, da minha parte, em tudo o que puder ajudar, desde já dou o meu apoio a todas elas”, expressou.

Ana Borges realçou que, consigo, o comportamento “sempre foi adequado”, mas não ficou surpreendida: “Se me surpreende ou não, já não me surpreende tanto. Cada vez se vê mais isto, não só no futebol e no desporto. É um momento triste e uma situação muito desagradável para quem a vive. Só podemos desejar sorte e dar o nosso apoio”.

A equipa das ‘quinas’ recebe na quinta-feira a Bélgica, a partir das 18:00, no Estádio do Vizela, na primeira ronda do ‘play-off’ continental de apuramento para o Mundial2023.

Em caso de triunfo, a seleção portuguesa enfrenta a Islândia na segunda ronda, em 11 de outubro, também a partir das 18:00, em Paços de Ferreira, num jogo em que, caso também vença, qualifica-se para o Mundial2023 se for uma das duas melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e segunda ronda do ‘play-off’).

Caso consiga o apuramento, mas como o pior dos apurados, Portugal seguirá para um ‘play-off’ intercontinental, na Nova Zelândia, que ditará as derradeiras três vagas, com China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.

A fase final do próximo Campeonato do Mundo realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.