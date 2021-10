Ana Bacalhau apresenta novo disco no Capitólio

Com disco novo de originais a ser editado no final de outubro, Ana Bacalhau anuncia o concerto oficial de apresentação dia 12 de novembro, no Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes para assistir ao espetáculo já se encontram à venda.

No concerto que irá visitar o novo álbum, e do qual já conhecemos os temas “Memória” e “Sou Como Sou”, Ana Bacalhau levará a palco as ilustrações de Mariana, a Miserável, celebrando o álbum na íntegra, que conta com composições de D’Alva, Jorge Cruz e Tainá, entre outros músicos, além de duas composições da sua autoria.

Além de uma intérprete ímpar, que em palco se entrega sempre como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo, Ana Bacalhau tem cada vez mais uma palavra a dizer na escrita das letras e das músicas que interpreta.

Recorde-se que após dez anos a dar voz às canções da Deolinda, Ana Bacalhau estreou-se a solo em 2017 com “Nome Próprio”, revelando agora o álbum sucessor, de forma a «Criar novos mundos, que possam materializar-se neste. Criar novos mundos, para que as experiências de dor e perda possam ser sublimadas.». Palavras de Ana Bacalhau.