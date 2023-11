Amorim pode estar de saída para o United

Com o mau arranque do Manchester United esta temporada, o técnico Erik ten Hag pode estar próximo da porta de saída e Rúben Amorim já está a ser cogitado para o seu lugar.

Segundo o The Times, as recentes derrotas dos “red devils” com City e Newcastle terão fragilizado a posição do neerlandês, que poderá mesmo vir a ser despedido nos próximos dias. Para o cargo, especulam os britânicos, Rúben Amorim está, a par de Zidane, no topo da lista de substitutos ideais.

Recorde-se que Amorim chegou a Alvalade na temporada 2019/20, proveniente do Sporting de Braga. Enquanto treinador, venceu uma I Liga, uma Supertaça e três Taças da Liga.