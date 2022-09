Amorim não teme jogos a doer na Champions

Rúben Amorim revelou na antevisão do embate frente ao Tottenham, para a Liga dos Campeões, que vai manter a sua forma de jogar e aproveitou para desvalorizar o maior tempo de preparação do conjunto londrino.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo D, em Lisboa, o técnico reconheceu que a equipa de Londres é “muito completa e com jogadores de grande qualidade”, mas assumiu que a sua equipa “gosta de ter bola” e “quer manter isso” na terça-feira.

“O segredo passa por não fazer coisas diferentes. É fazer aquilo que sabemos fazer bem e confiar e jogadores como Trincão, que tem grande talento, o Edwards, o Pote [Pedro Gonçalves], o Rochinha, o Arthur, usar as alas”, explicou o técnico.

O Tottenham, lembrou Amorim, “é uma equipa que não deixa muito espaço” para jogar, mas o Sporting tem “uma estratégia” que vai tentar implementar, até porque teve apenas um dia de preparação para o desafio com os ingleses.

“Eu não posso estar a dizer uma coisa diferente aos jogadores com apenas um dia de treino. Perdíamos a confiança e depois já estávamos a perder com o Boavista e depois com o Marselha. Portanto, nós vamos ter a bola, se conseguirmos ter, é isso que queremos. Ter a bola e preparar as transições”, assumiu.