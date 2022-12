Amorim não descarta Sarabia mas reforça aposta na formação

Rúben Amorim assumiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que não teria qualquer tipo de problema em ligar a Pablo Sarabia, jogador do PSG, para que este reforçasse, no inverno, o plantel leonino. No entanto, a aposta na formação é o rumo a seguir pelo projeto desportivo do clube lisboeta e Rodrigo Ribeiro, de 17 anos, deverá começar a conquistar o seu espaço.

As declarações do técnico português surgiram durante a antevisão do encontro desta quinta-feira frente ao Paços de Ferreira, em Alvalade, a contar para a Primeira Liga de futebol.

Pablo Sarabia não estará satisfeito com o seu papel de rotação no PSG – escassas oportunidades como titular esta época -, razão pela qual a imprensa desportiva está a especular um regresso ao Sporting.

Recorde que o espanhol, agora com 30 anos, esteve emprestado aos leões, precisamente pelo crónico campeão francês, no último campeonato. Influente no plantel, apontou 21 golos e oito assistências em 45 contendas.

Apesar de o casamento entre o internacional A por Espanha e o Sporting pareça, na teoria, ideal para ambas as partes, Rúben Amorim fez questão de salientar que o trio em que se inclui, juntamente com Frederico Varandas, presidente, e Hugo Viana, diretor desportivo, tem um plano alicerçado na sustentabilidade financeira e na aposta nos jovens da academia.

Rodrigo Ribeiro, de 17 anos, foi o atleta mencionado por Amorim para preencher uma vaga no ataque.