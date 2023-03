Amorim e Porro podem reencontrar-se

A imprensa britânica está a avançar uma possível transferência do atual treinador do Sporting, Ruben Amorim, para o Tottenham no próximo verão. A confirmar-se, o técnico luso segue as pisadas de Porro, que assinou pelos “Spurs” no último mercado.

De acordo com o The Athletic, os responsáveis pelo emblema londrino não estão satisfeitos com a eliminação da Liga dos Campeões e procuram alguém para substituir Antonio Conte, que termina contrato no final da temporada.

O desportivo luso A Bola garante que o espanhol Luis Henrique é a escolha número um para o lugar, mas o nome de Amorim está, de igual forma, nos lugares cimeiros da lista de opções.

Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) e Luciano Spalletti (Nápoles) também são fortes concorrentes ao cargo que Conte deverá deixar vago.

Recorde-se que Amorim renovou recentemente com o Sporting, até 2026, e já fez saber publicamente que, apesar de estar de pedra e cal nos verde e brancos, não quer um único cêntimo se o clube achar que o vínculo deve chegar ao fim antes do previsto.