Amores de Camilo, a estátua

Um grupo de ilustres cidadãos apresentou uma petição a Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, a pedir com muita indignação a remoção da estátua “Amores de Camilo”, de Camilo Castelo Branco, onde surge abraçado a uma mulher nua, localizada na Praça Amor de Perdição, na Invicta, há cerca de uma dúzia de anos, invocando mau gosto e imoralidade, incluindo quem inicialmente promoveu a instalação do monumento. E foi com a mesma indignação confessa, que Rui Moreira anunciou que retiraria o monumento, uma decisão sua, mas que não se trata de puritanismo, antes de mau gosto.

No dizer do autor da escultura, Francisco Simões, esta vai além da nudez, representa uma tradição da região e uma visão mais ampla do livro de Camilo Castelo Branco que inspirou a estátua. Logo se extremaram mais as posições entre quem acha a estátua imoral e quem a considera arte significativa, surgindo outro grupo de subscritores a favor da sua manutenção.

Vivemos, realmente, tempos conturbados. Nas redes sociais e um pouco no dia-a-dia, na rua, vemos pessoas anónimas a expor os corpos ousados, algumas vezes mais “reveladores” que um simples nú. Nunca este tipo de “despudor” se tornou tão aligeirado, mas depois indignamo-nos com objectos de arte que representam uma história, uma cultura que a continuar assim, um dia não restam testemunhos dum passado de todos nós, só porque sim, porque nos lembramos de puritanismo num mundo cada dia mais devasso.

É de puritanismo, de falso moralismo que se trata e que indigna Rui Moreira. O presidente da Câmara do Porto vem ponderando há muito tempo a sua agenda política, tendente a apresentar-se como candidato à presidência da República em 2026, mas como o calendário político é dinâmico, actualmente Rui Moreira protagoniza casos mais focado nas Europeias do ano que vem…

Entretanto, o presidente da Câmara do Porto anunciou que vai manter a estátua porque desconhecia uma deliberação do Município de 2012, que aprova a colocação naquele largo, não excluindo a sua retirada posteriormente. E eu penso que esta confissão final é oportuna, porque se sabe que o problema de Rui Moreira é mesmo puritanismo.

Mário Adão Magalhães

2023/09/16

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).