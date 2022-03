Amor para a Ucrânia: Pedro Abrunhosa, o escritor de canções

Todos já ouvimos em qualquer parte tocar uma música do Pedro Abrunhosa. Quem não se lembra do som de “É preciso ter Calma” ou “Não Posso Mais”? Mas a verdade é que, apesar da sua música ser uma importante parte da cultura portuguesa, poucos de nós conhecem o verdadeiro homem por detrás da máscara, ou devo dizer, por detrás dos óculos de sol!

Neste momento histórico para a humanidade, o talento e arte num abraço profundo ao amor tornaram no dia de ontem possível a materialização desta força universal de solidariedade, uma luz que canta o que o coração fala.

O Amor cura, o amor liberta, o amor transcende todo o mal. Enquanto houver um pavio aceso pelo amor, a esperança é uma bandeira hasteada.

No artigo de hoje analisamos o mapa astral de Pedro Abrunhosa, para tentar vislumbrar um pouco da personalidade por trás das lindas melodias e poemas que todos conhecemos, destacando este hino à paz, “Que o Amor te salve nesta noite escura”

O mapa foi analisado tendo em conta dados de nascimento não oficiais e, portanto, não confirmados.

O cantor nasceu sob Sol Sagitário na casa 3, o que privilegia a comunicação falada e escrita, as ideias, e a criatividade sempre aliada a pensamentos que transcendem o quotidiano. Apesar de o próprio se apelar de “escritor de canções sobre o dia-a-dia”, é visível que a as letras da sua música ultrapassam o quotidiano e possuem uma profundidade que as segrega da normalidade e demonstram uma vertente política, filosófica, política e espiritual.

Outro aspecto interessante do mapa é a chamada assinatura, que significa a maior quantidade de qualidades e elementos de um signo que a pessoa possui. Curiosamente, no caso de Pedro Abrunhosa, a assinatura é em Capricórnio. A personalidade de fogo sagitariana leva aqui um soco do valente capricórnio trazendo à sua personalidade a responsabilidade, o trabalho, a dedicação, a rigidez e o foco. Tudo o que o envolve terá de ser bem estruturado, pensado, com tempo e, sobretudo, ponderado. Capricórnio é regido por Saturno, o senhor do tempo e da sabedoria, das lições de vida. Portanto, o que se espera no futuro deste escritor de canções? Certamente, à medida que for ganhando idade, a sua música ganhará ainda mais profundidade e significado.

Apesar do último álbum “Espiritualidade” ser bastante sério, com temas como o arame farpado, a guerra, a emigração e o amor, ainda não ouvimos o maior grito deste poeta escritor de canções: O Silêncio.

Será um maior amadurecimento que o fará escrever sobre o crepúsculo, sobre temas mais filosóficos e espirituais.

Passemos agora a analisar a casa 5, a casa das criações, das obras. Em todos os mapas que fiz ao longo da minha carreira como astróloga, muito poucos apresentam uma ferida de alma totalmente ultrapassada, e ainda cedo, a ferida é claramente moldada. Refiro que ultrapassada não quererá dizer curada, pois a ferida de alma no mapa astral é onde a pessoa é extraordinária mas tende a auto boicotar-se. Mas é indiscutível que Pedro Abrunhosa é um autor com obra reconhecida em várias vertentes, portanto podemos supor que estará ultrapassado esse desafio do mapa.

Falta só então perceber como se sentirá interiormente o escritor de canções sobre as suas próprias obras? Também a casa 5 é a casa dos romances, um assunto completamente desconhecido do grande público, pelo que poderei apenas referir que é um assunto de dor de alma curada ou não.

Resumindo a análise do mapa astral, levantarei o assunto mais polêmico que o circunda como figura pública: a suposta arrogância do artista. Apesar de alguns o acusarem desta característica, a colocação do planeta Marte em caranguejo garante que a energia que emana é de sensibilidade, preocupação e até uma certa postura paternal perante as pessoas com quem lida. O que parece a alguns um porte arrogante prende-se ao lado capricorniano que é forte no mapa e que o torna rígido e exigente com a vida.

A sua Vénus aquariana mostra o espírito de grupo e o conforto que ele encontra em trabalhar com a sua banda “a extensão de mim mesmo, como se tivesse 10 braços”. Demonstra também a necessidade que tem de defender grupos e os seus problemas.

E finalmente, o que nos revela o mapa que o cantor não diga nas entrevistas?

Um Saturno na casa quatro que o obrigou a crescer cedo, a tornar-se adulto antes do tempo. A família foi a sua base e estrutura, e de apoio.

A casa 7, casa da companheira de vida em Carneiro, sem planetas e o seu regente em conjunção à casa 10 da carreira, mostra que o palco foi e será o seu maior casamento. Daqui podemos esperar que saiam as suas maiores criações, novas músicas profundas que marcarão os seus tempos, como tem já acontecido.

Podemos concluir que o Amor é constituído de uma matéria que transcende a vida e a morte. Quando usada como barro para uma obra que toca milhares de corações a sua definição ganha um novo conceito: Cura.

Cristina Gomes

Lado Violeta