“Amor Amor”: mais um filme português no Luxemburgo

Marta e Jorge namoram há sete anos. Toda a gente pensa que vivem um amor perfeito. Demasiado perfeito. Tão perfeito que deixa desesperadas muitas das pessoas que os rodeiam. Bruno, muito mais novo do que Marta, mas loucamente apaixonado por ela. Lígia, irmã de Bruno e melhor amiga de Marta, que adoraria ver o irmão feliz. Carlos, amigo de Jorge, que, mantendo um namoro superficial com Lígia, ama secretamente Marta. E, por fim, o próprio Jorge que, por ter medo que o idílio seja a sua prisão, convencido de que o amor e o desejo de casamento da sua amada inibe a sua liberdade, decide lançar Marta nos braços de Carlos…

O filme que conta esta surpreendente história é “Amor Amor”, do realizador Jorge Cramez, inspirado numa peça de teatro de Pierre Corneille, e estreia hoje, 11 de novembro, através do projeto Cineclube Português no Luxemburgo do BOM DIA.

“Amor Amor”, é a segunda longa-metragem de Jorge Cramez, e é apresentada pelo próprio como uma “comédia dramática de enganos” sobre dois casais, inspirada em “La place royale”, do francês Pierre Corneille. Entre ao atores de “Amor Amor” temos Jaime Freitas, Ana Moreira, Nuno Casanovas, Margarida Vila Nova e Joana de Verona.

“Amor Amor” está agora no cinema Utopia na capital luxemburguesa. Clique aqui para ver os horários.