“Amor Amor”: estreia no Luxemburgo foi um êxito

O filme “Amor Amor” que o BOM DIA propõe no Luxemburgo no âmbito do projeto Cineclube Português, foi o segundo mais visto no cinema Utopia no dia de estreia.

O filme conta uma surpreendente história de amor, e foi realizado por Jorge Cramez.

“Amor Amor”, é a segunda longa-metragem de Jorge Cramez, e é apresentada pelo próprio como uma “comédia dramática de enganos” sobre dois casais, inspirada em “La place royale”, do francês Pierre Corneille. Entre ao atores de “Amor Amor” temos Jaime Freitas, Ana Moreira, Nuno Casanovas, Margarida Vila Nova e Joana de Verona.

“Amor Amor” está agora no cinema Utopia na capital luxemburguesa.

