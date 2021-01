“Amor Amor”: Enredo de nova novela da SIC passa pelo Luxemburgo

“Amor Amor”, a nova novela da SIC começa já na segunda-feira e conta a história de uma mulher que se apaixonou e foi traída. Viu o homem que amava fazer sucesso à custa de uma música que lhe roubou, enquanto ela foi obrigada a lutar para sobreviver no Luxemburgo.

A nova novela da SUC, conta com Ricardo Pereira, Joana Santos, Paulo Rocha, Maria João Bastos, Filipa Nascimento, Ivo Lucas e Joana Aguiar nos papéis principais.

A história em detalhe

Durante todo o Verão, festas e romarias dominam Portugal de norte a sul. Linda (Madalena Almeida) e Romeu (Luís Ganito) cantam em bandas rivais, mas desde pequenos que são os melhores amigos.

No dia em que ele faz 18 anos, Linda declara-lhe o seu amor e mostra-lhe uma canção que escreveu, inspirada neles. Os dois envolvem-se, mas Romeu parte em digressão com a banda do pai, durante a qual se deixa seduzir pela sensual Vanessa (Inês Sá Frias), uma das cantoras da banda. Quando Romeu deixa de dar notícias, Linda procura-o e essa noite é fatal para os dois amigos.

Para salvar Romeu da ira do pai, Linda é responsável pela suposta morte do pai do amigo junto ao rio, onde o corpo desaparece. Linda e Romeu fazem um pacto de silêncio e combinam fugir no dia seguinte.

Mas Vanessa, que está grávida do pai de Romeu com quem também andava metida e devidamente instruída pela sua maquiavélica irmã, Ângela (Margarida Bakker), denuncia Linda à polícia. Julgando ter sido traída por Romeu, Linda foge para o Luxemburgo, onde é acolhida pelos pais de Bruno, que, apesar de longe, sempre teve o seu coração perto de Linda.

Destroçado com a partida desta e tendo que seguir com a vida em frente, Romeu aceita a proposta que Ângela lhe faz de o transformar num grande cantor, se ele casar com Vanessa e assumir o bebé, que Romeu julga ser seu.

Meses depois e já como Romeu Santiago, ele dá um concerto no Luxemburgo, ao qual Linda assiste e onde vê Romeu pedir Vanessa em casamento em pleno espetáculo. Para maior choque, Linda vê Romeu dedicar à futura mulher a música que escreveu para ele como se ele a tivesse escrito para Vanessa.

Nesse momento, Linda, que até então escondeu de toda a gente que estava grávida de Romeu, entra em trabalho de parto. Bruno é a única pessoa que sabe de tudo e o seu amor por ela fá-lo ser seu cúmplice em tudo. Vanessa também entra em trabalho de parto nessa noite e as duas dão à luz duas meninas no mesmo hospital.

Uma terrível tempestade que se abate sobre a cidade do Luxemburgo faz com que o sistema elétrico do hospital falhe e, no meio da confusão, as enfermeiras trocam as identificações das meninas. E assim, sem saber de nada, Linda cria a filha da mulher que lhe roubou o grande amor da sua vida.

Vinte anos depois, os caminhos de Linda (Joana Santos) e Romeu (Ricardo Pereira) voltam a cruzar-se. Ele agora é o rei da música popular portuguesa. Juntamente com Ângela (Luísa Cruz), sua cunhada, Romeu comanda os destinos da editora Lua-de-Mel, que tem lançado vários cantores no mercado português.

Desses cantores, fazem parte a dupla Sandy (Joana Aguiar) e Leandro (Ivo Lucas). Ela é a filha que Romeu e Vanessa (Maria João Bastos) criaram. Como queria ser cantora e não tinha grande voz, Romeu contratou o talentoso Leandro para fazer dupla com ela. E é Leandro quem, num dos jardins do Luxemburgo, descobre Melanie (Filipa Nascimento), um diamante musical em bruto. Quando a ouve, Romeu fica encantado e convida-a para fazer uma audição na sua editora em Portugal.

Acontece que Melanie é a filha criada por Linda e Bruno (Paulo Rocha). Linda proíbe a filha de vir à audição, mas Melanie foge e Linda acaba por vir atrás da filha. E em Portugal, Linda reencontra Romeu na inauguração da Feira dos Bigodes, um espaço que ele reabilitou.

Ao ouvi-lo cantar a canção que ela escreveu, Linda desmascara-o publicamente. E este apenas é o começo duma guerra movida a amor e música… Linda e a família regressarão a Portugal e abrirão um bar de Karaoke, que disputará clientes com a Hamburgueria de Romeu.

Quando o velho Anselmo (Almeno Gonçalves) reaparece para infernizar a vida dos que fizeram sucesso às custas dele, Linda e Romeu terão de unir-se contra um mal comum. Linda e Romeu têm uma relação que caminha entre o amor e o ódio.

E nesta ‘batalha musical’, onde tem grande destaque o espaço cheio de brilho, luz e cor que é a Feira dos Bigodes, Linda e Romeu vão perceber que, podem ter estado separados por um equivoco, mas que o amor, na maior parte das vezes, é como a música, canta mais alto.