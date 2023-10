Amizade com Cabo Verde norteia debate na Praia

O embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, recordou esta semana com a presidente do Comité Olímpico local, Filomena Spencer Fortes, os laços históricos e desportivos que unem ambos os países.

Na reunião, onde participou também Avelino Bonifácio Lopes, foram discutidas questões de interesse mútuo entre as instituições e abriu-se um espaço de diálogo acerca de possíveis oportunidades de cooperação no campo do desporto.

“Sendo a Saúde e o Desporto campos de interesse para ambos os territórios na construção de uma sociedade mais ativa e saudável, o encontro revelou-se de grande importância para a continuidade de melhoramento nas respetivas áreas”, escreveu a embaixada lusa numa breve nota publicada nas redes sociais.