Amigos do fado de Lyon ensinam música portuguesa aos franceses

A associação Les Amis du Fado, criada recentemente na cidade de Lyon, inaugurou um ateliê de cultura musical e canto lusófono, onde o fado é tem lugar de destaque.

Numa primeira fase a associação lançou um curso de fado e, numa segunda fase, ainda no decorrer do ano, terão início os cursos de guitarra e viola.

“Esta ideia já nasceu há vários anos e hoje estamos a concretizá-la com a abertura a toda a gente, mas em especial aos franceses, onde a cultura portuguesa e do fado em particular não são muito conhecidos, nas suas diferentes formas musicais” explicou Anabela Vilela, cantora e, neste caso professora, ao LusoJornal.

“Mas queremos também dar esta oportunidade de ensino do fado aos lusodescendentes da Comunidade portuguesa residentes no grande Lyon” concluiu a fadista.

