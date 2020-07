O Grupo Desportivo e Recrativo Os Lusitanos de Amesterdão existe desde 1968, dedicando-se à divulgação da cultura portuguesa e ao desporto.

A Câmara de Amesterdão resolveu condecorar ‘Os Lusitanos’ com a medalha do jubileu do clube e marcar assim a subida da sua equipa de futebol de salão feminina ao primeiro escalão daquela modalidade de futebol.

Neste momento, Os Lusitanos têm o futebol de salão como única atividade desportiva.

Leia mais em Lusojornal.