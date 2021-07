Americanos compram portuguesa GoContact

A Broadvoice, fornecedor norte-americano de serviços de voz, comunicações unificadas e serviços de conexão para empresas, comprou a portuguesa GoContact, num investimento que superou os 20 milhões de euros.

No âmbito deste processo, a plataforma tecnológica e as operações internacionais da GoContact, empresa tecnológica portuguesa fornecedora internacional de soluções de ‘contact center as a service’ (CCaaS), vão ser integradas na Broadvoice que, desta forma, reforça o seu portefólio tecnológico e presença internacional.

Citando num comunicado, o presidente da Comissão Executiva (CEO) da Broadvoice, Jim Murphy, sublinha as “sinergias imediatas” para as duas empresas que vão resultar desta operação de aquisição, precisando ainda que “as tecnologias complementares, a experiência e o alcance geográfico” dos “recursos combinados vão acelerar o crescimento” da nova empresa.

A mesma informação adianta que a empresa resultante desta aquisição irá manter as marcas estabelecidas de cada empresa nas suas respetivas regiões, operando, por isso, como Broadvoice na América do Norte e como GoContact nas regiões EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e LATAM (América Latina e Caraíbas).

Refira-se que GoContact processa atualmente um milhão de chamadas por dia, sendo detentora de 10 ‘data centres’ nas regiões EMEA e LATAM.

O plano contempla ainda a fusão de equipas, que passa agora a contar com 300 colaboradores, já que aos 100 trabalhadores da empresa com sede em Aveiro irão juntar-se os mais de 200 que a Broadvoice tem nos Estados Unidos e no Canadá.

A informação hoje divulgada adianta também que e os fundadores da GoContact, Rui Marques e João Camarate, vão integrar a administração da nova empresa e liderar a expansão na Europa.

Comentando a operação, o CEO da GoContact, Rui Marques, refere que “a Broadvoice responde a todos os requisitos como parceiro de crescimento da GoContact”, salientando a abordagem partilhada sobre o cliente até ao investimento em talento e tecnologia de topo.

A GoContact tem presença internacional, operando em Portugal, Espanha, Marrocos, Angola e Colômbia, entre outros países.