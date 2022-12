Amazon Prime Video estreia documentário sobre Lewandowski

O primeiro documentário sobre Robert Lewandowski, um dos maiores atacantes da história do futebol, está em pós-produção e estreará internacionalmente no Amazon Prime Video em 2023.

O filme, que ainda não tem título, é realizado por Maciej Kowalczuk e foi encomendado pela Amazon Prime Video à Papaya Films, uma das maiores produtoras da Polónia.

“A ideia para este filme é uma história de altos e baixos, momentos de força, mas também momentos de fraqueza. Sem enfeites, como realmente foi. O filme apresentará muitas histórias não contadas da minha carreira que certamente interessarão aos fãs de futebol. No entanto, espero que os espetadores que não acompanham os jogos de futebol também vejam este filme com interesse”, disse Robert Lewandowski em comunicado oficial.

O filme estava programado para estrear na Amazon Prime Video antes do início do Campeonato do Mundo da FIFA em curso no Catar, mas os produtores decidiram complementá-lo com a recente transferência de Lewandowski do Bayern de Munique para o FC Barcelona, ​​​​que prolongou os trabalhos de rodagem.

“Muitos cineastas provavelmente sonham em contar a história do melhor atacante polaco de sempre. Estou muito feliz por Robert Lewandowski ter confiado na nossa visão e experiência. E graças ao envolvimento da Amazon Prime Video, poderemos alcançar espectadores de todo o mundo com sua história”, disse Kacper Sawicki, presidente da Papaya Films e produtor do filme.