Amarguinha lançou edição em lata

A bebida típica portuguesa Amarguinha aderiu recentemente à produção em lata. Depois de vinhos começarem a lançar outras edições, chegou a vez dos cocktails.

A Amarguinha é um licor de amêndoa amarga do Algarve, e serve-se com gelo e limão. Não é a primeira inovação do produto, sendo que a marca já tinha crido uma versão mais cítrica, como refere a NiT.

A versão em lata da Amarguinha encontra-se disponível em alguns supermercados, e vende-se em packs de quatro latas.