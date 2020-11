“Amar Querer Acreditar”: novo single dos Santamaria

Uma viagem de mais de duas décadas, a espalhar o que de melhor reflete a música: alegria, esperança e amor, assim se definem os Santamaria.

Muito à frente na sua origem, sempre na linha da frente a criar felicidade nos corações que vibram com os sons das suas criações.

Neste ano difícil para a cultura, a inspiração revelou-se um pouco a medo mas, com muitas surpresas.

O novo single dos Santamaria “Amar Querer Acreditar” estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 6 de Novembro. A não perder a estreia do videoclip às 20 horas de dia 6 de novembro.