Foram suspensas as buscas pelos três pescadores que estão desaparecidos na zona de Leiria. Há meios que vão permanecer no local mas os trabalhos com mais operacionais só vão ser retomados amanhã. As previsões apontam para um agravamento da agitação marítima que pode ajudar nas buscas. É o que adianta o comandante da capitania da Figueira da Foz.