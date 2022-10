“Amar Amália” chega a Braga

“Amar Amália” surgiu no ano em que se assinalou os 20 anos do desaparecimento da maior Diva da música nacional, marcamos a efeméride com um espetáculo de elevada qualidade juntando em palco grandes valores da música portuguesa e da lusofonia.

Um espetáculo esgotado no Altice Arena, em Lisboa, que marcou assim o arranque de um tour por outras grandes salas portuguesas e percorreu o país com um projeto, que como o nome indica, amamos Amália Rodrigues. Mais recentemente, viajou além-fronteiras e iniciou a Tour Mundial deste projeto em França, numa das maiores salas de Paris, o Palais des Congrès.

Amália Rodrigues é e será para sempre uma figura incontornável da História do Fado e a voz de um povo! É das maiores referências em grandes nomes do fado atual e não só. São muitos os artistas que se inspiram e tem “A Voz de Portugal” como referência nas suas carreiras e aceitam o convite para participação neste projeto com o intuito de homenagear e continuar a levar o repertório, os poemas e as memórias de Amália Rodrigues com interpretações únicas e aplaudidas pelo público que nos recebe em cada cidade.

Simone de Oliveira, Aurea, Cuca Roseta, Paulo de Carvalho, Amor Electro, Sara Correia, Marco Rodrigues, Maria Emília entre outros artistas já deram o seu contributo a esta homenagem e continuarão, alguns deles, a fazer parte deste projeto que agora se junta ainda Marisa Liz e Luis Trigacheiro. Artistas de renome e que dão voz ao legado deixado e eternizado pela Fadista que não atinge só o público de Amália e do fado, como também atrai novas gerações que interpretam as suas próprias versões do repertório.

Em novembro, o “Amar Amália” ruma, pela primeira vez, a Braga e a Estoril, dias 05 e 25 de novembro, respetivamente, o espetáculo que homenageia a nossa Diva do Fado embarca em mais uma viagem por grandes salas do país – Altice Forum Braga e Casino Estoril.

O alinhamento, bem como os bilhetes para estas novas datas, já se encontram disponíveis em www.vibesandbeats.pt, na bilheteira ticketline.pt e nos locais habituais.