Álvaro Cruz deixa o jornal Contacto e a Rádio Latina

“Hoje chega ao fim uma das etapas mais importantes da minha vida”, escreveu nas redes sociais Álvaro Cruz, jornalista do grupo saint-Paul ao serviço do jornal Contacto, Rádio Latina e Luxemburger Wort, como jornalista sobretudo especializado no domínio do desporto e motores.

“Ao cabo de mais de 20 anos de jornalista, cessei o meu vínculo”, explica Álvaro Cruz, que explica ter sido “um dos mais de 70 trabalhadores envolvidos num despedimento coletivo por ‘razões financeiras'”. O grupo Saint-Paul anunciou no final do Verão que iria avançar com um plano social com vista à supressão de 80 postos de trabalho. Nas negociações do plano social os despedimentos previstos passaram, no entanto, de 80 para 74, depois de conversações entre a direção do grupo e os sindicatos.

Apesar de a sua saída do grupo não ser voluntária, Cruz afirma preferir “deixar o meu profundo agradecimento a todos, sem exceção, os que trabalharam comigo”. O jornalista, que foi jogador de futebol e treinador manifesta ainda orgulho em pertencer à comunidade portuguesa do Luxemburgo.

“A vida de jornalista proporcionou-me também muitos momentos inesquecíveis e enriquecedores”, considera Álvaro Cruz que acredita que “quando Deus me fecha uma porta abre-me sempre uma janela”.