Alunos portugueses brilham em concurso mundial de aritmética

Dois alunos portugueses saíram com prémios de um concurso mundial de aritmética, realizado na China.

Gonçalo Guedes Marques, de 5 anos de idade, ficou em primeiro lugar na categoria de ‘Tiny Tots 1’, ao completar 70 contas em três minutos e 20 segundos, sendo o primeiro a completar os exercícios entre os mais de 600 participantes.

O menino “trouxe para casa o troféu de Grand Champion Winner, reservado aos alunos que terminaram os cálculos antes do tempo estipulado”.

Francisco Santos, de 9 anos de idade, ficou em terceiro lugar na categoria de ‘Tiny Tots 8’, ao completar 63 contas em cinco minutos. É também feita menção a José Miguel, de 11 anos, que participou na categoria de ‘Tiny Tots 7’ e que completou 40 contas.

De acordo com o seu perfil de Facebook, o ALOHA Mental Arithmetic “é um programa líder a nível mundial destinado a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 13 anos que contribui ao seu desenvolvimento mental de uma forma divertida”.

“Os alunos potenciam o uso do hemisfério direito do seu cérebro ao mesmo tempo que aprendem a realizar mentalmente operações aritméticas com velocidade e precisão utilizando o ábaco”, pode ler-se na rede social.