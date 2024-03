Alunos em Hamburgo ouviram histórias reais de emigração clandestina

Foi no passado dia 27 de fevereiro que os alunos do ensino secundário da escola Stadtteilschule am Hafen de Hamburgo tiveram a oportunidade de ouvir, em primeira mão, o testemunho de Adelina Almeida Sedas sobre a sua vivência durante o período da ditadura em Portugal, bem como a respeito da sua fuga clandestina para a Alemanha em julho de 1964.

Deste modo, os alunos tiveram acesso a relatos inéditos dos tempos da ditadura e os motivos que levaram à queda deste regime e à revolução do 25 de Abril de 1974.

Recorde que corria o ano de 1961 quando começou a guerra colonial e Portugal criminalizou a emigração clandestina.