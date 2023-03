Alunos dos cursos de língua portuguesa recebem diploma em Paris

Perto de duas centenas de alunos dos cursos de português oriundos dos arredores de Paris receberam, no passado fim de semana, os certificados relativos aos exames de maio do ano transato.

O Teatro Yerres, em Essonne, acolheu estudantes oriundos de 51 estabelecimentos de ensino da região parisiense para a entrega da referida certificação, que é da responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e do Ministério dos Negócios Estrangeiros portugueses, através do Instituto Camões.

Estiveram cerca de 600 pessoas presentes no auditório.