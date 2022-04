Alunos de português no Luxemburgo visitaram Lisboa

Cerca de meia centena de alunos finalistas dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas no Luxemburgo tiveram a oportunidade de visitar Lisboa na última semana.

A iniciativa, organizada pela Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos (CEPE – Benelux), dividiu-se em duas visitas distintas e contou com a participação de estudantes de estabelecimentos de ensino do Norte e do Sul do grão-ducado.

O primeiro grupo, composto por alunos do Liceu de Garçons (Esch-sur-Alzette) e do Liceu Técnico Mathias Adam (Lamadelaine), aterrou na capital portuguesa no dia 2 de abril acompanhado pelas docentes Carmen Alves e Isabel Ferreira.

Durante a viagem, todos os finalistas tiveram a oportunidade de conhecer locais emblemáticos da capital portuguesa como o Mercado da Ribeira, o Parque Eduardo VII, a Ponte 25 de Abril, o Palácio Nacional da Pena ou a Quinta da Regaleira.

Já os discentes do segundo grupo, associado ao curso de Língua e Cultura Portuguesas de Diekirch e Ettelbruck e conduzido pela professora Clara Santos e pelo presidente da Associação de Pais de Ettelbruck, Fernando Vieira, contou com uma pequena surpresa antes do embarque. João Costa, o Ministro da Educação português, saudou os jovens viajantes no Aeroporto de Findel.

A turma do Norte do Luxemburgo aproveitou a visita de cinco dias para conhecer a cidade e visitar a Assembleia da República, sob orientação do deputado eleito pelo círculo da Europa Paulo Pisco.

A Associação ADIE e a Associação de Pais de Ettelbruck também se juntaram a esta iniciativa.

#portugalpositivo