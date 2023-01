Alunos de português no estrangeiro: escrevam as vossas histórias!

Está aberta a terceira edição do concurso “Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa”, uma iniciativa da Porto Editora, em articulação com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e o Plano Nacional de Leitura (PNL2027).

Até 28 de fevereiro de 2023, os milhares de alunos da rede do Camões, I.P., que frequentam cursos de Língua e Cultura Portuguesas por todo o mundo (rede de Ensino Português no Estrangeiro, Leitorados, universidades, Centros de Língua Portuguesa) são motivados a escrever um conto inédito em português.

Esta terceira edição tem como padrinho o escritor Valter Hugo Mãe e como temas «O que significam 100 anos na memória coletiva?» e «Um mundo melhor para todos: sustentabilidade e alterações climáticas», dando aos candidatos liberdade de escolha do tema.

O regulamento do concurso pode ser consultado aqui.

Os contos vencedores serão anunciados nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio de 2023.

Os contos vencedores e as menções honrosas de 2022 estão publicados no site das Bibliotecas Camões, I.P.

Veja aqui as mensagens dos alunos vencedores da 2.ª edição do concurso e incentive os seus alunos a expressarem a sua voz literária e criativa.