Alunos de enfermagem dos Açores em intercâmbio nos EUA

Alunos de enfermagem da Universidade dos Açores estiveram no início de abril em Dartmouth na feira da Saúde promovida na cidade. Participaram através do programa Bridging the Atlantic.

Os alunos portugueses estiveram nos Estados Unidos de 2 a 9 de abril, onde assistiram a aulas na Universidade do Massachusetts (UMass) Dartmouth, visitaram unidades de saúde locais, trabalharam com alguns alunos de enfermagem numa apresentação especial e envolveram-se com a comunidade local.

O Bridging the Atlantic é um programa com o intuito de aumentar as pontes entre instituições europeias e americanas. A Universidade dos Açores teve a oportunidade de ir ao estado do Massachusetts e de receber os alunos da mesma instituição.

Os alunos do campus da Terceira e de São Miguel deslocaram-se ao Massachusetts, e visitaram o HealthFirst Family Care Center em Fall River, onde ficaram a saber como o centro está a responder às necessidades médicas e dentárias da comunidade local durante a pandemia. Também visitaram o Saint Anne’s Hospital, onde receberam uma visão geral dos serviços de emergência, cardíacos e unidades de terapia intensiva.

Hélder Pereira, que coordena o “Bridging the Atlantic” nos Açores, disse ser crucial retomar o programa de intercâmbio após um interregno de dois anos.

“É muito importante que os alunos desenvolvam habilidades culturais, se envolvam com outras formas de enfermagem, aprendam sobre a diversidade e o mundo global e desenvolvam tolerância e respeito pelos outros”, disse ele. “Isso os faz sair da zona de conforto e vivenciar outras realidades.”

Sendo o programa bilateral, nove alunos americanos também tiveram oportunidade de se deslocarem a Portugal, onde estiveram no Hospital do Divino Espírito Santo, no Centro de Saúde de Ponta Delgada e no Hospital Internacional dos Açores, em Lagoa.

O Bridging the Atlantic foi estabelecido com uma doação de 100 mil dólares da DeMello Charitable Foundation, que se dedica a apoiar o desenvolvimento económico regional, educação e saúde na região SouthCoast.

