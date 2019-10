Alunos da Universidade Católica Portuguesa vão poder passar seis meses no Ohio

A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e a Kent State University assinaram um protocolo de intercâmbio que vai permitir aos alunos de Comunicação Social e Cultural enriquecer o programa de Licenciatura com a realização de um semestre letivo no Ohio.

Para além do programa Erasmus e dos protocolos internacionais de mobilidade já estabelecidos em universidades de países como a China, Japão, Coreia e Brasil, os alunos poderão agora ter uma experiência académica nos Estados Unidos da América, com isenção no pagamento de propinas junto da instituição americana.

“Depois de recentemente termos alargado a nossa rede de parcerias internacionais com a criação de um protocolo de mobilidade com a Denver University, no Colorado, estabelecemos agora uma nova parceria com a School of Communication Studies da prestigiada Kent State University. Através deste programa, os alunos de Licenciatura poderão estudar comunicação e os sistemas mediáticos no contexto americano. Esta possibilidade estava já disponível para os alunos do Mestrado em Ciências da Comunicação, sendo agora alargada ao programa de Licenciatura com efeito já neste ano letivo.” explica o Professor Nelson Ribeiro, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas.

Paralelamente, os estudantes da Kent State University poderão estudar um semestre na FCH-Católica na Licenciatura em Comunicação Social e Cultural e no Mestrado em Ciências da Comunicação. Ficou ainda acordado que os alunos da Kent State podem colaborar em projetos de investigação no âmbito do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, recentemente classificado como um centro de excelência pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Com vários centros e institutos de investigação, a Kent State University tem uma longa história e tradição no ensino das Ciências da Comunicação, tendo sido uma das universidades pioneiras na oferta de cursos nesta área.