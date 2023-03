Alunos da Luso Academy dão concerto no Luxemburgo

No Luxemburgo, a Luso Academy promove o seu anual Concerto de Música 2023 no dia 19 de março, pelas 17 horas, na Maison MusicArt em Diekirch, no norte do Luxemburgo.

Neste dia, o público terá a oportunidade de ouvir um repertório erudito, contemporâneo e Português, interpretado por todos(as) os(as) guitarristas, violinista, violetistas e pianistas da Luso Academy.

O LusoEnsemble, grupo composto por todos os instrumentistas, encerra o evento com todos os artistas a tocar e a cantar na língua de Camões.

A Luso Academy é um projeto que pretende fomentar a cultura lusófona na comunidade mais jovem lusodescendente, através do ensino de um instrumento musical em Português.

Com aulas semanais em Esch-sur-Alzette, este evento pretende promover o trabalho de alunos(as) e professores realizado ao longo do presente ano letivo, e divulgar a nossa cultura em português por terras luxemburguesas.

Toda a informação sobre o evento e reserva de bilhetes em: bit.ly/3m6rmIw