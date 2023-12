Alunos da escola anglo-portuguesa de Londres descobriram a “Ovelhinha Perdida”

A escritora Teresa Dangerfield apresentou o seu livro “A Ovelhinha Perdida” aos alunos dos anos 2 e 3 da Anglo-Portuguese School of London, no Reino Unido.

“Fiquei encantada com a interação e as perguntas que me fizeram. Foi uma experiência muito enriquecedora”, declarou a autora.

“Estou muito grata a todos os que proporcionaram este encontro”, afirmou Teresa Dangerfield, que quis especialmente agradecer “à professora Xandinha Reis, que preparou os alunos para esta sessão, proporcionou a interação e continuará o trabalho sobre a ovelhinha Bá”.

A autora promete que estas experiências poderão inspirar novas aventuras em próximos livros “Será que teremos nova história?”, desafiou.