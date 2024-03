Alunos criam logótipo alusivo aos 60 anos da comunidade na Alemanha

No âmbito do 60.º aniversário da comunidade portuguesa na Alemanha foi promovido, pelo Camões I.P., através da Coordenação do Ensino Português na Alemanha, a convite e em colaboração com a Embaixada de Portugal em Berlim e os Consulados Gerais de Portugal na Alemanha, um concurso para a criação de um logótipo comemorativo da efeméride.

Esta iniciativa destinou-se aos alunos dos cursos de língua e culturas portuguesas com idades compreendidas entre os 12 e 18 anos de idade e teve como objetivos conhecer e dar a conhecer a história da Comunidade Portuguesa na Alemanha; promover um sentimento de pertença em relação à cultura portuguesa; incentivar e apoiar a ilustração entre os jovens; gerar oportunidades de publicação de trabalhos de jovens ilustradores em diferentes plataformas virtuais e analógicas.

Foram 60 os alunos que submeteram os seus trabalhos.

O júri, constituído por elementos da Embaixada de Portugal em Berlim e da Coordenação de Ensino Português na Alemanha, optou por propor a criação de um logótipo oficial que aliasse ideias presentes em diversos trabalhos submetidos por diferentes alunos. Deste modo, todos os participantes receberam diplomas de participação, livros, materiais didáticos e brindes.