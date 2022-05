Aluno da Católica é dos melhores dos EUA

João Pires Coelho, aluno de Double Degree da Católica Lisbon School of Business & Economics, que se encontra atualmente em San Diego, foi recentemente considerado um dos 100 melhores e mais brilhantes alunos de gestão dos EUA, de 2022, pela Poets&Quants for Undergrads.

Este reconhecimento anual pretende celebrar as conquistas de 100 finalistas universitários, nomeados pelas 50 melhores Escolas de Negócios dos EUA. O aluno, o único português a ser reconhecido na lista “100 Best & Brightest Business Majors of 2022” pela Poets&Quants for Undergrads, foi nomeado pela Knauss School of Business, instituição onde se encontra a frequentar o programa International Business and Supply Chain Management, através do programa Double Degree da CATÓLICA-LISBON, pelo seu desempenho académico, liderança extracurricular, potencial inato e compromisso global em promover “business for good”.

Para João Pires Coelho ser considerado um dos melhores e mais brilhantes dos EUA representa “uma distinção inacreditável. Representa o reconhecimento de quatro anos de trabalho árduo, durante períodos de grande instabilidade, com aulas a alternar múltiplas vezes entre online e presencial, ou mesmo em time zones completamente diferentes.

Representa também o reconhecimento da qualidade de um programa inovador, um undergraduate double degree, que combina o melhor do sistema de educação europeu, com a CATÓLICA-LISBON, com o melhor do sistema americano, na Knauss School of Business. Esta distinção é o culminar do sonho que possuía ao escolher uma faculdade e escolher a CATÓLICA-LISBON pelo programa de Double Degree e pelo sonho de vir estudar para os Estados Unidos”.

O aluno tinha já sido reconhecido pela Universidade de São Diego, em 2020 e 2021, ao integrar a Dean’s List, uma lista reconhecida pelo Dean com os melhores alunos da instituição, com First Honors, pelo seu percurso notável, ao manter um GPA (Grade Point Average) acima de 3.65.

