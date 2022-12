Aluna de Arquitetura em Coimbra distinguida com prémio internacional

Inês Nunes, aluna do Doutoramento em Arquitetura CoimbraStudio do Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), venceu o IASTE Lifchez-Berkeley Award para o melhor artigo apresentado no International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE) Congress 2022, em Singapura, e ainda uma Attendence Grant de incentivo à sua investigação.

Intitulado “Female Disruptions Tropical Modernism” o artigo apresentado aborda a função social de duas arquitetas, de formação moderna, que souberam desafiar os paradigmas internacionalistas e tropicalistas do Movimento Moderno, através do seu trabalho realizado no oriente: Jane Drew, na Índia, e Minnette da Silva, no Sri Lanka.

A doutoranda recebeu um apoio de 1.000 dólares, 500 pelo artigo premiado e restante como Attendence Grant.

O Prémio IASTE-Berkeley reconhece o melhor artigo submetido à conferência por um estudante ou bolsista júnior, desde que seja aceitável para publicação na revista TDSR.