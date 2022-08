Aluguer de ecológicos aumenta mais de quatro vezes a procura

A procura por carros de aluguer ecológicos em Portugal aumenta 413% no meio do preço recorde dos combustíveis. A notícia aparece numa altura em que o rent-a-car está com poucos veículos.

Os combustíveis atingem preços recorde e o custo de vida aumenta por todo o lado, mas apesar disso, ainda é possível viajar, e fazê-lo protegendo o ambiente. Dados do motor de pesquisa momondo.pt mostram que os portugueses pesquisam cada vez mais carros ecológicos para alugar: na verdade, as pesquisas por carros de aluguer elétricos ou híbridos aumentaram 413% de 2019 para 2022.

Com os carros ecológicos a um preço de aluguer diário cerca de 31% mais baixo a nível mundial do que o de um veículo convencional (médias de 47 EUR/dia contra 68 EUR/dia), alugar um carro ecológico tem um impacto positivo no ambiente e na carteira.

Este aumento nas pesquisas põe Portugal no Top 5 das nações europeias que mais procuram opções ecológicas de carros para alugar este ano (os viajantes na Suécia lideram o ranking, seguidos pela França, Itália e Noruega).

Para os viajantes que procuram o melhor destino para umas férias na estrada tendo em atenção as alterações climáticas, o Índice road trips de 2022 da momondo pode ser útil. O índice classifica 33 países europeus segundo vários fatores tidos em conta numa “road trip”, incluindo a sustentabilidade da viagem.

Os Países Baixos têm uma densidade extremamente elevada de estações de carregamento de carros elétricos, além de preços competitivos de carregamento e um número de carros relativamente baixo para a sua população.

Numa tabela onde Portugal aparece no nono lugar, os melhores destinos na Europa para uma “road trip” sustentável em 2022 são liderados pelo país neerlandês. A ele se junta a Islândia, a Estónia, a Noruega, a Letónia, a Finlândia, a Suécia, a Suíça e a Áustria.

Portugal encontra-se na tabela devido à boa qualidade do ar e um nível de congestionamento médio. Curiosamente, segundo os dados da momondo, Portugal está também entre os países em que os turistas de todo o mundo mais procuraram carros de aluguer “amigos do ambiente” em 2022.