Alto Minho continua a ser um dos melhores destinos verdes

O Alto Minho acaba de ser premiado pela segunda vez com o galardão Platinum Green Destinations Award (Destino Verde Platina), no seguimento da renovação da candidatura submetida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) ao programa Green Destinations Awards.

O prémio será oficialmente entregue ao Alto Minho durante o evento Global Green Destinations Days, que irá decorrer em setembro na Grécia.

Este galardão reconhece a política de sustentabilidade e o trabalho das entidades do território rumo à sustentabilidade, bem como a excelência na gestão de destinos sustentáveis, que passa por aspetos como a conservação da natureza e do património, a gestão de resíduos, a energia e o clima.

O programa Green Destinations Awards certifica e promove destinos turísticos sustentáveis, a nível internacional, de acordo com critérios ambientais, culturais, económicos, sociais e de gestão. O reconhecimento do Alto Minho foi obtido após um longo período de revisão de informação, iniciativas e projetos de forma a responder aos mais de 100 critérios e indicadores de sustentabilidade, divididos por seis temáticas (gestão do destino; natureza e paisagem; ambiente e clima; cultura e tradição; bem-estar social; negócios e hospitalidade).

Este galardão também é um reconhecimento dos esforços dos destinos, neste caso do Alto Minho, na promoção da sustentabilidade turística do território. Neste processo não são medidos apenas aspetos visíveis e tangíveis, como o património natural, mas também políticas e planos de gestão que tenham em atenção os princípios do desenvolvimento sustentável.

Importa mencionar que o galardão Green Destinations Platinum é um grande passo para a obtenção da certificação de desempenho sustentável do território, a qual é totalmente baseada em evidências e verificada de forma independente, de acordo com os padrões internacionais ditados pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC).

Saliente-se que o Alto Minho integra desde 2018 a lista dos 100 melhores destinos sustentáveis do mundo no âmbito da iniciativa Top 100 Sustainable Destinations.

Sobre o Green Destinations

O programa de atribuição de galardão e certificação da Green Destinations desafia os destinos (municípios, regiões, áreas protegidas e propriedades privadas) a promover a gestão responsável de destinos de forma contínua e sustentada com o objetivo de estimular o sector do turismo a implementar práticas ambientais importantes. Os destinos participantes envolvem-se num sistema de gestão sustentável, com uma verificação independente de desempenho e progresso, a cada 2 anos, e recomendações de melhorias. A certificação Green Destinations (destinos verdes) é acreditada pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC). Mais informações em www.greendestinations.org.

#portugalpositivo