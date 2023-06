“Alterações à lei dos estrangeiros correspondem ao interesse português”

O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, revelou que o número de queixas de abuso sexual de menores aumentou substancialmente nos últimos anos, altura em que foi conhecido o relatório da comissão independente aos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica, e descreve-o como “absolutamente assustador”, no decorrer da apresentação do livro "Em nome do Pai", da jornalista Sónia Simões.