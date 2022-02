Alqueva faz 20 anos

Completam-se no próximo dia 8 de fevereiro 20 anos sobre o encerramento das comportas da barragem de Alqueva, dando assim início ao seu enchimento.

20 anos depois, a Mãe de Água do projeto de Alqueva é hoje um instrumento incontornável na promoção do desenvolvimento de toda a região, contribuindo igualmente para o desenvolvimento do País.

Criada para se constituir como “Reserva Estratégica de Água” de grande parte do Sul de Portugal, Alqueva tem vindo a dar provas da sua grande capacidade de regularização do rio Guadiana, permitindo ultrapassar os longos períodos de seca que têm assolado a região. Afinal, a sua primeira e principal missão.

Tendo atingido pela primeira vez a sua cota máxima a 12 de janeiro de 2010, Alqueva já efetuou por três vezes descargas controladas e chegou por quatro vezes à cota de pleno armazenamento, 152 metros.

É nesta cota que é criado o maior lago artificial da Europa, com uma superfície de 250 km2, mais de 1.100 km de margens e um volume armazenado de 4.150 milhões de metros cúbicos.

A garantia de água dada por esta reserva estratégica permitiu uma grande adesão (mais de 95%) dos agricultores às novas culturas e técnicas de regadio. Hoje temos cerca de 120 mil hectares a receberem água de Alqueva enquanto as suas centrais hidroelétricas contribuem com cerca de 4% de toda a energia hídrica em Portugal.

Alqueva garante ainda o reforço de abastecimento público a mais de 200 mil habitantes no Alentejo, número que tende a crescer com a previsão da ligação de Alqueva a outras origens de água para abastecimento público, nomeadamente a albufeira de Monte da Rocha.

Para além da agricultura e da energia, também o turismo, lazer e desportos náuticos, encontraram nesta nova realidade um motor para a sua expansão e desenvolvimento.

Prova disso são as Praias Fluviais que têm vindo a ser criadas e que mobilizam milhares de veraneantes todos os anos. São também as marinas, os cruzeiros, passeios de barco ou o aluguer de embarcações, a restauração e as dezenas de unidades turísticas que dinamizam as economias locais beneficiando de um novo entorno idílico alentejano.

O projeto Alqueva poderá contribuir com mais de 500 milhões de euros anuais para o Produto Interno Bruto Regional e criar mais de 10 mil empregos permanentes nos setores agrícola, agroindustrial e do turismo.