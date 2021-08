Neste mundo Ocidental cada vez mais idiotizado e vergado à mediocridade do “politicamente correcto” com que a esquerda vai marcando a agenda dos tempos, uma das mais extraordinárias séries de humor do século XX – “Allo, allo” -, foi marcada como “conteúdo ofensivo”.

De próximo, também o nazismo se esforçou por marcar como “degeneradas” muitas manifestações artísticas.

Depois estranham que os extremismos cresçam…

Nuno Melo