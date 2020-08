Aljezustrel?

Quem me acompanha no Facebook, sabe que andei uma semana por Aljezur.

E fiquei a saber que a maioria da pessoas pessoas confunde Aljezur com Aljustrel. Depois de feito o reparo, ainda assim, acham que Aljezur fica no Alentejo e não no Algarve. Feito novo reparo, as pessoas não acreditam e vão confirmar no Google. Depois dizem que ainda assim, “não fica no verdadeiro Algarve”. Que o “verdadeiro” Algarve fica no Mediterrâneo e Aljezur na costa Atlântica. Na verdade, o Mediterrâneo confina a oeste em Gibraltar e não há parte alguma do Algarve que fique no Mediterrâneo.

Eu não sou muito bom a geografia, mas muita gente insurge-se porque muitos ignorantes norte-americanos desconhecem que LIsboa seja a capital de Portugal. A mim a coisa mais estranha foi um egípcio dizer-me que Portugal ficava próximo de Panamá. Confirmei e que por ordem alfabética, estava entre Porto Rico e o Quénia. O Panamá ficaria um pouco antes.