Alimenta teu inimigo

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Se teu inimigo tiver fome dá-lhe algo para comer

Se teu inimigo tiver sede dá-lhe algo para beber

Não pagues mal com o mal pois ficarias a perder

Remove o ódio e implanta amor para poderes viver!

Quem cava um buraco pode cair nele

O coração dos humanos está cheio de maldade

Escuta palavras sábias que podem salvar tua pele

O coração do sábio transborda de Bondade.

Será desastroso para um País quando um Governante

Age com birras como faz uma criança

A sabedoria é melhor que muitas armas de guerra

O poder cega e do tolo não há mais lembrança.

O homem sábio procura aumentar em conhecimento

O coração do mau percorre um caminho torto

Por que deverias tu morrer antes do tempo?

Melhor um cão vivo do que um leão morto!

JOSÉ VALGODE

José Valgode