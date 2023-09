Alijó lança medidas para apoiar natalidade e fixação no concelho

O município de Alijó entrega na terça-feira os primeiros “Kit Bebé”, uma medida de apoio às famílias que atribui um máximo de 1.400 euros a cada criança para gastar nas farmácias locais.

A autarquia do distrito de Vila Real disse que a entrega dos cartões “Kit Bebé” aos primeiros beneficiários terá lugar durante a cerimónia de celebração do protocolo tripartido com a Associação Nacional de Farmácias e Associação Dignitude.

No âmbito da medida, explicou, vai ser atribuído um apoio financeiro máximo de 1.400 euros para gastar nas farmácias locais, durante os dois primeiros anos de vida das crianças nascidas no concelho.

Esta é uma das medidas de apoios às famílias implementadas pelo município de Alijó, que “têm como objetivo minimizar os encargos dos pais e, simultaneamente, incentivar os casais naturais e residentes no concelho a terem filhos”.

“De igual modo, esta medida pretende contribuir para a fixação de residentes e para a salvaguarda do futuro geracional da população”, acrescentou a câmara.

De acordo com a autarquia, são elegíveis as despesas relativas à aquisição de produtos de saúde, alimentação e bem-estar pediátricos, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.

A medida “Kit Bebé” abrange todas as crianças registadas no concelho, independentemente da situação financeira familiar, e o pedido de apoio terá de ser efetuado mediante o preenchimento de um formulário que deverá ser entregue no Balcão Único de Atendimento.

A quebra de natalidade é uma preocupação que atinge vários concelhos do distrito de Vila Real onde, nos últimos anos, se têm criado ou reforçado apoios financeiros aos bebés para incentivar a fixação de casais e estancar a perda populacional.

O distrito transmontano perdeu quase 21.000 habitantes na última década e tinha, aquando dos Censos 2021, 185.695 residentes, um decréscimo demográfico que afetou os seus 14 concelhos.