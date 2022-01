Aliança: queremos seis círculos eleitorais para a emigração

No debate organizado pelo BOM DIA a propósito das legislativas, representou a candidatura do Aliança pela lista europeia, Ossanda Liber que apresentou as prioridades do seu partido para a emigração.

O projeto para as comunidades é muito ambicioso”, defende Ossanda Liber. “Só irei descansar quando os portugueses emigrados se sentirem respeitados e que todos percebam que somos 15 milhões e não 10”, afirma.

“O funcionamento dos consulados é uma urgência, é preciso desmaterializar os atos consulares”, diz o Aliança. “Queremos soluções nas quais não seja preciso deslocar-se para tratar de atos”, afirma a cabeça de lista pelo Círculo da Europa.

“Queremos respeitar a Constituição: gratuitidade do ensino da língua portuguesa, sem propinas”, defende Ossanda Liber que acredita que é preciso “repor a legalidade”

O insuficiente número de deputados pela emigração na Assembleia da República neste momento é “um facto irrefutável”, para o Aliança. “A emigração está subrepresentada, por isso defendemos a criação de seis círculos para a emigração”, defende Ossanda Liber com uma nuance: só se devem apresentar projetos no parlamento que estejam devidamente fundamentados.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas questões, às quais o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Europa respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: sim

Veja abaixo o debate em que participaram Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU.

O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS.

Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite do BOM DIA.