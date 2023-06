Aliança mais velha do mundo fez 650 anos

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um voto de saudação pelo 650.º aniversário das relações entre Portugal e o Reino Unido, destacando a “profunda amizade entre os dois povos e as profícuas relações” entre os países.

O voto de saudação, da iniciativa do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi aprovado com os votos a favor de PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, BE, PAN e Livre e a abstenção do PCP, que anunciou a entrega de uma declaração de voto escrita.

No voto é destacada a “importância da Aliança Luso-Britânica” e assinalado que o parlamento está empenhado no seu desenvolvimento.

“No dia 15 de junho de 2023 celebraram-se 650 anos da assinatura do Tratado Anglo-Português, firmado em Tagilde, em 1373. A aliança entre Portugal e o Reino Unido é, assim, a mais antiga e contínua do mundo, refletindo laços de profunda amizade entre os dois povos e profícuas relações ao nível político, económico, cultural e científico”, lê-se no texto.

O parlamento refere também que a “aliança entre Portugal e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é hoje mais atual do que nunca, como aliás demonstrado pela adoção, em 2022, da Declaração Conjunta sobre Cooperação bilateral a renovar votos de amizade e que definiu novos objetivos de aprofundamento dos laços que unem os dois países, designadamente no plano da política externa, da segurança e defesa, da política comercial, bem como no domínio da ciência e da inovação”.

“A base mais forte da Aliança Luso-Britânica são os laços existentes entre os dois povos, singularmente expressos pelos mais de 400 mil portugueses residentes no Reino Unido e os mais de 40 mil britânicos que escolheram Portugal como morada”, acrescenta.

É referido também que “a partilha de valores e interesses entre as duas democracias é de resto bem expressa pela participação comum em organizações multilaterais, desde logo nas Nações Unidas e na Aliança Atlântica, de que os dois países são membros fundadores”.

“Esta é uma expressão clara do compromisso de ambos os Estados com o multilateralismo efetivo, a defesa de uma ordem internacional baseada em regras, a promoção da paz e segurança, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável”, acrescenta o texto.

Os deputados indicam igualmente que, “para além da residência, também o turismo é um elo de ligação povo-a-povo, sendo o Reino Unido o primeiro mercado emissor de turistas para Portugal”, além da “cooperação académica e universitária, assim como as trocas culturais, representam hoje campos promissores de relacionamento, nomeadamente para as jovens gerações”.

A mais antiga relação diplomática entre dois países ainda em vigor remonta ao Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372, reforçado pelo Tratado de Paz, Amizade e Aliança em 16 de junho de 1373 celebrado pelo Rei Eduardo III de Inglaterra e Afonso I de Portugal.