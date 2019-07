Com a chegada do calor e da humidade, da Primavera e do Verão, começam proliferar emigrantes de braço gordo e de mania fina, principalmente da Suíça e da França.

O pico geralmente atinge na primeira semana de Agosto, portanto convém já alertar a população, com anúncios de última hora e sirenes.

O contacto com estes ácaros, para quem não está dentro do assunto, é incomodativo como o caraças, principalmente pelo barulho nas ruas, o trânsito excessivo, a língua travada e a mistura de idioma, mas o pior de tudo: o sotaque vagabundo.

E para além disto, há ainda uma altíssima probabilidade de se encontrar o emigrante gabarola, onde a gabarolice tende a rebentar com o polígrafo natural de cada ser humano, e segundo consta, ainda nenhum detector de mentiras conseguir superar um encontro com esta praga.



Alguém me recomenda um bom repelente de emigrantes? Ficaria eternamente agradecido.

Rabiscos de um Maldisposto