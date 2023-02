Algarve quer reduzir abandono escolar mais elevado de Portugal

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, disse querer “mobilizar todas as vontades” para reduzir a taxa de abandono precoce da educação na região dos atuais 20% para 5%, até 2030.

“É um enorme desafio, mas é um desafio para o qual temos de mobilizar todas as vontades”, disse o responsável, à margem da reunião técnica de trabalho “Algarve: Desafios da Educação no Horizonte 2030”, que teve lugar em Albufeira e juntou dirigentes políticos locais e técnicos ligados à educação.

Durante o encontro, foi apresentado um retrato e diagnóstico dos principais indicadores dos resultados escolares no Algarve, região que apresenta níveis elevados e superiores à média nacional de abandono precoce da educação e formação e inferiores ao nível de escolarização com ensino superior.

Segundo números apresentados na reunião, o Algarve tem uma taxa de abandono precoce de educação e formação de mais de 20%, enquanto a média nacional está nos 5,9%. A taxa representa a percentagem de pessoas, entre os 18 e os 24 anos, que deixou de estudar sem completar o ensino secundário.

“Nós queremos reduzir para menos de 5% a taxa de abandono precoce da educação e também reforçar a oferta em termos de cursos de técnicos de ensino superiores”, resumiu o presidente da CCDR do Algarve aos jornalistas.

O diretor-geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Nuno Rodrigues, também presente na reunião, disse que todos os indicadores mostram uma recuperação nos últimos três anos.

“Há uma melhoria progressiva dos indicadores de sucesso. A região está a recuperar, mas precisa ainda que algum trabalho seja feito”, declarou.

José Apolinário recordou que “o financiamento da política de coesão [ajudas das regiões mais ricas às mais pobres] é sempre medido em função dos indicadores e dos objetivos atingidos” e que “todos os anos, daqui até 2029” o país e a região algarvia vão ser avaliados sobre como é que os fundos dessa política contribuem para a redução do insucesso escolar.

A região sul de Portugal tem, em termos globais, 780 milhões de euros de apoios comunitários previstos até 2030, que na área do Fundo Social Europeu serão cerca de 78 milhões para diferentes medidas, que incluem os programas do insucesso escolar e de formação do ensino superior.

Segundo o presidente da CCDR do Algarve, o objetivo da região também é aumentar o número de alunos do ensino superior da atual taxa de 24,5% para 40% no final daquele período.

A taxa de escolaridade do ensino superior da população residente em Portugal, entre os 30 e os 34 anos, atingiu 44,5% no segundo trimestre de 2022, de acordo com números oficiais.