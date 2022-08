Algarve procura trabalhadores na CPLP

Portugal precisa de centenas de milhares de trabalhadores, especialmente nos setores do turismo, da agricultura e da construção, e está a contar recrutá-los na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), bem como em Marrocos.

A primeira feira de recrutamento está prevista para outubro, em Cabo Verde. O Turismo do Algarve já esteve, neste mês, naquele país do Atlântico, onde quer angariar cinco mil trabalhadores para cobrir as necessidades mais urgentes do setor.

O Governo aprovou um novo regime jurídico para entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, com vista a “simplificar, entre outros aspetos, a emissão de vistos para estes cidadãos”.

Segundo fonte do Ministério do Trabalho e Segurança Social, “está prevista a realização da primeira Feira de Empregabilidade em Cabo Verde, em outubro”, na qual as empresas podem inscrever-se.

